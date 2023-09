Jovem jogador de Macedo de Cavaleiros ruma ao Benfica

Chama-se David Brinço, tem 12 anos e é de Macedo de Cavaleiros. Está apresentada a mais recente jovem promessa do futebol nacional. O atleta macedense vai mudar-se para o Seixal.

A paixão pelo futebol surgiu muito cedo. Iniciou o seu percurso no Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e com dez anos seguiu para o Sport Vila Real e Benfica, um dos centros de treinos do emblema da Luz a nível nacional. “Comecei o Macedo onde fui observado pelos olheiros do Benfica. Segui para a escola do Benfica em Vila Real, onde estive estes dois últimos anos. O clube faz uma selecção de jogadores que depois seguem para o Seixal”, recordou o atleta.

David Brinço está confiante e acredita estar à altura do desafio. “Desde pequeno que acompanho os grandes jogadores e sempre quis isto. Quero trabalhar bem na escola e no campo e espero ser exemplar. Já fui ver as condições e onde vou ficar, no Benfica Campus, no Seixal”.

David Brinço inicia os treinos no Seixal na próxima semana, onde vai estudar, treinar e jogar.

Foto de Município de Macedo de Cavaleiros