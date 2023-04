Jovem que terá violado outro no Centro de Acolhimento de Mirandela ficou em prisão preventiva

O CAT foi criado em 2003 para receber crianças e jovens dos 0 aos 18 anos, que depois serão institucionalizadas, e pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. No passado domingo, um funcionário terá entrado num quarto onde um adolescente abusava de outro, tendo até havido troca de agressões entre o trabalhador e o alegado violador, no momento em que tentava o acto. O jovem de 12 anos foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, para realização de perícias e o suposto violador foi ouvido na PSP de Mirandela. Foram ainda ouvidos o funcionário que terá presenciado a violação, o provedor da Santa Casa da Misericórdia e a directora do CAT. O caso está agora entregue à Policia Judiciária. Ao que a Rádio Terra Quente conseguiu apurar junto de fonte ligada à instituição, o presumível violador já tem diversos antecedentes criminais, conhecidos das autoridades, que têm passado por furtos, agressões, assaltos e outras situações. Já terão sido feitas diversas diligências para retirar o adolescente do Centro de Acolhimento Temporário de Mirandela, mas até ao momento continuava ali. Até agora, a Santa Casa da Misericórdia não prestou qualquer esclarecimento sobre o sucedido. O jovem de 16 anos foi presente, esta segunda- -feira, no Tribunal de Mirandela que aplicou prisão preventiva. Neste momento, o Centro de Acolhimento Temporário de Mirandela acolhe 18 crianças e jovens.

Foto: Santa Casa da Misericórdia de Mirandela