Jovens guarda-redes ganharam bagagem e conhecimentos em acção promovida pelo Grupo Desportivo de Bragança

Vinte e quatro jovens guarda-redes, com idades entre os 10 e os 18 anos, participaram, esta segunda-feira, na primeira edição do “Dia do Guarda-Redes” promovido pelo Grupo Desportivo de Bragança.

A iniciativa assume especial importância por se tratar de uma posição específica e num distrito onde há poucos treinadores especializados no treino de guarda-redes. João Tiago considera importantes os clubes terem nos seus quadros técnicos especialistas na matéria. “Falta tempo de treino e pessoas no nosso distrito capacitadas e formadas para treinar guarda-redes. Infelizmente, no nosso país ainda não há um curso de treinadores de guarda-redes que mesmo para nós, que trabalhamos na área, seria muito útil”, referiu o responsável pelo evento.

João Tiago não tem dúvidas que os mais novos ganharam experiência e meios para evoluírem. “Penso que eles levam muita informação nova. Dividimos o campo em quatro estações, onde foi tudo aquilo que faz parte do trabalho de guarda-redes, como o jogo de pés, o jogo área, o um contra um. Eles saem daqui com muita informação técnica para os ajudar a evoluir. Espero que haja uma segunda edição ainda com mais guarda-redes”.

O dia foi de muito trabalho, com sessões teóricas e práticas. Ruben Camelo tem 10 anos, é guarda-redes no F.C. Mãe d´Água e desde cedo soube que era na baliza que queria estar. “Ainda experimentei várias posições, fui defesa e avançado, mas optei pela baliza. Depois vi vários vídeos e penso que é a posição mais importante em campo e de grande responsabilidade”, destacou.

Os mais novos assimilaram conhecimentos importantes. Martim Veloso, de 12 anos, é guarda-redes no G.D. Bragança, e considera o evento muito importante. “São iniciativas que nos ajudam a perceber a importância da posição e a responsabilidade do guarda-redes”.

Na primeira edição do Dia do Guarda-Redes participaram 24 guarda-redes com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, de vários clubes do distrito e de Fafe, e oito treinadores.

João Leite, Tiago Torcato, Miguel Meneses, Beto Antas, Nelson Gomes, Fábio Mesquita e Pedro Fernandes orientaram as sessões práticas. Carlos Pires e Nuno Fernandes ficaram com as sessões teóricas.