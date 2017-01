Jovens jogadoras mostraram serviço em Vila Flor

Uma derrota (2-1) com Viana do Castelo e um empate (2-2) com Braga foram os resultados conseguidos pela selecção distrital da A.F.Bragança na fase zonal do Torneio Inter-associações, que se realizou no passado fim-de-semana em Vila Flor.

A primeira partida não correu de feição às brigantinas que ficaram privadas de Sara Costa logo nos primeiros minutos de jogo. A jogadora da AD Paredes lesionou-se e ficou de fora do encontro com Braga.

A juntar a esta contrariedade há ainda o nervosismo apresentado pelas jovens jogadoras brigantinos, talvez pela pressão causada pelo factor casa, que lhe conferia favoritismo, e também pela a presença do seleccionador nacional, Francisco Neto, a quem as atletas quiseram mostrar serviço.