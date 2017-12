Jovens jogadores deixaram boa impressão na Póvoa de Varzim

A selecção distrital sub-14 da Associação de Futebol de Bragança ficou no terceiro lugar no XXXI Torneio de Natal da Póvoa de Varzim, que se realizou na passada quarta-feira.

A equipa brigantina perdeu o primeiro encontro com a congénere do Porto por 2-0 e venceu Viana do Castelo por 2-1 na segunda partida da competição.

Quanto aos sub-13 empataram a uma bola com Viana do Castelo e obtiveram o mesmo resultado com Braga, terminando no quarto lugar.