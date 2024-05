Jovens pilotos do distrito de Bragança em destaque no motociclismo

A segunda prova do Campeonato Nacional de Mini Velocidade decorreu, no domingo, no Kartódromo FunPark de Fátima e vários pilotos do distrito de Bragança estiveram em destaque.

O brigantino Martim Vaz venceu novamente em IMR90 e lidera o campeonato na categoria, com 50 pontos. O piloto competiu ainda em MiniGP 110, onde terminou na P5.

Zé Pedro Batista, da Motocruzeiro Racing Academy, finalizou na P2 em IMR 90 e está em segundo lugar no campeonato nacional, com 40 pontos.

Os restantes pilotos da academia brigantina Motocruzeiro Racing Academy, em Minimotos, Sofia Almeida fez pole position, venceu as duas corridas e fez a volta mais rápida em ambas as mangas. Também em Minimotos, Kevin Leite terminou em terceiro lugar, Guilherme Pires fez P4 e Simão Batista não alinhou nas corridas por precaução médica.

Em Mini GP 110, Carlos Almeida fez P3 e Lucas Gaspar P4.

Em Mini GP 160, Lucas Gaspar fez a estreia na categoria e terminou em quarto e último lugar, depois de ter rodado em P3 numa das corridas.

O piloto brigantino João Cancelinha também participou no Mini GP 160, ficou à frente de Lucas Gaspar na P3.

A próxima prova de motociclismo está agendada para próximo fim-de-semana, no VF Challenge Moto Race da VF Timing, que se vai realizar no circuito A Madalena, em Forcarei, na região de Pontevedra, em Espanha.