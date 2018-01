Júnior na mira de vários emblemas do Campeonato de Portugal

Apesar de a formação transmontana ocupar o último lugar da série A, Júnior tem mostrado serviço e está a despertar a cobiça de outras equipas.

“Há várias equipas do Campeonato de Portugal que já manifestaram interesse no jogador. Se tiver que sair para melhor estaremos sempre do lado que for melhor para o jogador”, adiantou António Forneiro, técnico do Argozelo, sem especificar quais os clubes.

Júnior é o segundo jogador com mais minutos no Argozelo, esta temporada, 1316, superado apenas pelo guardião Diogo com 1376, contabilizando os jogos do campeonato e da Taça de Portugal.

António Forneiro não vai colocar entrave à saída do jogador se tiver uma oportunidade de se mostrar num clube com mais potencial.

“É um jogador com qualidade e se tiver oportunidade de ir jogar para uma equipa onde se possa mostrar ainda mais tem todo o apoio da nossa parte”.

Entretanto, o Argozelo tem mais um reforço, o médio Kika. Recordamos que o jogador rescindiu com o S.C. Mirandela e já é opção para o encontro com o Mondinense.

Kika está de regresso ao Argozelo, depois de duas temporadas ao serviço do S.C. Mirandela.