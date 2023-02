Juniores do S.C. Mirandela iniciam fase de manutenção a perder

O S.C. Mirandela não foi feliz na jornada inaugural da fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão.

A equipa de Gilberto Vicente perdeu, este sábado, na recepção ao Lank Vilaverdense por 1-3. Omar Elkalkouli colocou os minhotos em vantagem no marcador aos 18 minutos e instantes depois, aos 19’, Francisco Borges restabeleceu a igualdade, fez o 1-1, que prevaleceu até ao intervalo.

A formação transmontana nunca baixou os braços e foi incansável na procura da vitória. Contudo, os forasteiros acabaram por ser mais eficazes. Luiz Kleim (47’) e novamente Omar Elkalkouli (74’) confirmaram o triunfo dos visitantes.

“A minha vénia vai para estes meninos, mais os nove que estiveram no banco e ainda os cinco que ficaram na bancada. Merecem tudo”, disse o técnico da formação da cidade do Tua, satisfeito com a prestação da sua jovem equipa, apesar do resultado negativo.

Na próxima jornada, o Mirandela joga fora com o Trofense.

Foto de SC Mirandela