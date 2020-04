Juntas de freguesia de Bragança doam equipamentos à ULS Nordeste

As juntas e uniões de freguesias de todo o concelho de Bragança adquiriram dois equipamentos de imagiologia para oferecer à Unidade Local de Saúde do Nordeste. Trata-se de raio-x portátil para a unidade de cuidados intensivos e um detector portátil que servirá o hospital de campanha instalado junto à urgência do hospital de Bragança. O valor dos dois aparelhos somado é 46800 euros, cada junta doou 1200 euros. O presidente da união de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, em Bragança, explica que se trata de equipamentos que eram necessários para o hospital de Bragança, e especialmente importantes nesta altura de combate à Covid-19. “A nossa ideia inicial era oferecer dois ventiladores invasivos, mas, na perspectiva de a ULS receber ventiladores do Estado, foi-nos feito saber que preferiam outro material e vimos quais as melhores opções, mediante as necessidades que tinha a ULS e optámos por estes dois aparelhos”, afirmou. Os dois equipamentos vão aumentar da capacidade de resposta da unidade de saúde perante as necessidades adicionais nesta altura, revelando-se bastante úteis para ajudar no combate ao surto de Covid-19. “Um é um aparelho de raio-x móvel. Apesar de a ULS já ter um, faz falta para meio auxiliar de diagnóstico de outras doenças. O detector portátil wireless de aquisição directa de imagens de raio-x faz a captação de imagem, por exemplo de um doente no hospital de campanha de apoio à Covid, que é enviado directamente para o processo clínico do doente e o médico pode visualizar logo”, explicou. Pode também ser utilizado em vários espaços e serviços. Os presidentes de juntas e uniões de freguesias do concelho de Bragança entenderam que apoiar a ULS com esta doação é uma forma de ajudar a população a ter acesso a melhores cuidados de saúde. “Ao estarmos a contribuir com estes dois aparelhos para ajuda ao tratamento de doentes Covid é também uma forma de estarmos a apoiar a nossa população e de dizermos que nos preocupamos”, referiu. A ULS Nordeste congratula-se com a doação destes equipamentos, que considera “essenciais no tratamento de doentes que necessitam de realizar exames radiológicos, entre os quais doentes com infecções respiratórias graves, pelo que têm uma importância vital perante a actual pandemia de COVID-19”.