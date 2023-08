Juvenis do Bragança sofrem derrota caseira com o Gil Vicente

Derrota por 1-3 foi o resultado da formação do Grupo Desportivo de Bragança frente ao Gil Vicente na jornada inaugural do Campeonato Nacional sub-17 da II Divisão.

O jogo marcou o regresso dos dois emblemas às competições nacionais e ambos se apresentaram com muitas cautelas na abordagem ao encontro.

Os gilistas acabaram por marcar primeiro, aos 9 minutos, através de André Mota. Um golo que afectou animicamente a turma da casa.

Não faltaram oportunidades para a formação de Barcelos chegar ao segundo, mas ou faltava pontaria ou João Tiago mostrava serviço na baliza do GDB.

Na segunda metade, os brigantinos foram mais atrevidos e o golo do empate chegou aos 69 minutos com a assinatura de Luís Magno.

Já na recta final do encontro, Bruno Fonseca fez o 1-2 aos 90’ e o 1-3 surge já em tempo de compensação, aos 90’+6, num autogolo de Gonçalo. A bola ainda sai dos pés Renato Guimarães, mas a bola acaba por bater no defesa do Bragança.

Apesar do resultado, Daniel Barros, técnico do GDB, gostou da prestação dos seus jogadores. “Nada há a dizer dos miúdos. Pecámos aos 90 minutos, mas o futebol só acaba quando o árbitro manda. Nada está perdido e nada está ganho. Deixámos uma boa imagem e ficámos muito orgulhosos da equipa”.

E para Francisco Xavier, técnico dos gilistas, foi um triunfo difícil. No regresso dos sub-17 ao nacional a formação de Barcelos apresentou-se em Bragança com cautelas. “Nas últimas épocas não estávamos habituados a estes palcos e fez com que viéssemos com as expectativas baixas e sempre a desconfiar do adversário. Um adversário combativo e que nos criou muitas dificuldades”.

Na próxima jornada, o GDB joga fora com o G.D. Chaves e o Gil Vicente recebe o Vitória B.