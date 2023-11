Juvenis do Grupo Desportivo de Bragança empatam com o Chaves ao cair do pano e conseguem primeiro ponto no campeonato

O Grupo Desportivo de Bragança alcançou, hoje, o primeiro ponto no Campeonato Nacional Sub-17 da 2ª Divisão. A equipa de Daniel Barros empatou 1-1 com o Grupo Desportivo de Chaves, no Campo do CEE.

O Chaves esteve a vencer até ao fim da partida com o golo de Rafael Teixeira, aos 50 minutos, mas Diogo Rodrigues empatou para os canarinhos, mesmo no final da partida, aos 90’+7.

Com este desfecho, o Chaves ocupa, neste momento, a sétima posição da tabela classificativa com 10 pontos. Já o Bragança está no último lugar com 1 ponto, conquistado no jogo de hoje.