Kika e Matos rescindiram com o S.C. Mirandela

No caso de Kika o facto contabilizar poucos minutos, apenas 80 esta época, também poderá ter pesado na decisão do atleta.

“O Kika pediu para sair por motivos pessoais e possivelmente por ter poucos minutos na competição. Mas foi algo que me deixou triste porque é um jogador por quem tenho muito apreço, independentemente de jogar muito ou pouco. É um miúdo que tem evoluído e que possivelmente ia ter uma oportunidade. Resta-me desejar-lhe a melhor sorte do mundo”, lamentou o técnico, Rui Borges.

São já três os jogadores a rescindir com o S.C. Mirandela no espaço de dois meses, depois do avançado Ivo Braz que ingressou no Loures.

Face a estas saídas, Rui Borges admite a possibilidade de reforçar o plantel, mas tudo depende do factor financeiro.

A pausa no campeonato vai servir para estudar a questão. “Vamos esperar e para já pensar apenas no jogo com o Montalegre. Depois da pausa logo se vê se há condições ou não para irmos ao mercado”.

Esta semana é de folga para os alvinegros. Rui Borges deu umas miniférias de natal aos jogadores.