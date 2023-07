Kika e Ruben Ferreira vencem segunda etapa do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes e Alto Douro

Depois de Vila Real, o Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes e Alto Douro rumou a Bragança. O campo de futebol de Praia do Clube Académico de Bragança recebeu, este domingo, a segunda etapa da prova que contou com o FC Vila Real, Vila Flor SC, Grupo Desportivo de Bragança e Grupo Desportivo Mirandês.

Nesta segunda ronda coube ao GDB assumir o papel de anfitrião e também de vencedor com a dupla Kika/Ruben Ferreira a derrotar na final os colegas de equipa Gabriel Branco e João Tiago Diegues por 2-1(15-10, 12-18, 18-12).

No jogo de atribuição do terceiro lugar, Willian Soares e Luís Pessanha, também do GDB, que tinham vencido na jornada inaugural, levaram de vencida a dupla Nuno Alves/Armando Solas do FC Vila Real.

Na segunda ronda do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes e Alto Douro participaram 13 duplas (5 GDB, 4 FC Vila Real, 2 Miranda do Douro, 2 Vila Flor SC) num total de 27 jogos.

A competição segue para Vila Flor no próximo dia 30 de Julho.