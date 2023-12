King of Portugal 2024 já tem data marcada

A vila de Vimioso, no concelho de Bragança, vai acolher de 9 a 12 de Outubro a prova todo-o-terreno King of Portugal.

A edição do presente ano contou com 82 equipas, de 15 nacionalidades, na corrida off-road. Filipe Guimarães da Francing 4x4 foi corado “rei”. O piloto, natural de Guimarães, triunfou em Unlimited, a categoria rainha da competição, ao lado do navegador Gerardo Sampaio.

A adrenalina todo-o-terreno regressa a Vimioso no próximo ano de 9 a 12 de Outubro.