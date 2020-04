King of Portugal adiado

Entretanto, a organização, a cargo do Clube Nortex4, após consultar o município de Vimioso, a equipa médica da competição e o Departamento de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) decidiu adiar a prova sem qualquer previsão de uma nova data.

“Após a entrada em vigor do estado de emergência em Portugal toda a preparação do evento foi suspensa e não há, neste momento, qualquer certeza ou previsão relativamente ao regresso à normalidade. Posto isto, não estão reunidas as condições para garantir a segurança de todos os envolvidos”, lê-se no comunicado da organização.

Já em Setembro de 2019 o King of Portugal foi mesmo cancelado a um dia do início da competição, mas devido ao risco extremo de incêndio no distrito de Bragança. Na altura já estavam em Vimioso os 67 pilotos, de 17 nacionalidades, que iam participar.