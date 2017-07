King of Portugal com novidades na edição deste ano

A vila de Vimioso prepara-se para receber de 7 a 9 de Setembro, pelo quinto ano consecutivo, o King Of Portugal (KOP). Trata-se de uma prova de Ultra4, que junta a velocidade e o trial, e que atraí aquela localidade milhares de aficionados do todo-o-terreno. Este ano a organização, a cargo do Clube Nortex4, estima que mais de oito mil pessoas assistam ao KOP.

A 5ª edição do Maxxis Tyres King of Portugal, 3ª Prova do Campeonato Europeu de Ultra4 Racing 2017, quer consolidar aquela que é a corrida mais espectacular de todo o calendário e a mais parecida com a corrida mãe, o King of The Hammers na Califórnia.