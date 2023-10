 “The Last by Sabor Lake’s” arranca amanhã em Torre de Moncorvo

Francisco Morais, director do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo e representante da Norbass, destaca a dimensão da competição. “Vai ser uma prova internacional com equipas de Portugal, Espanha e França. Vai contar com 60 barcos, de quarta-feira até domingo”.

A competição dinamiza a região, principalmente a nível económico. “Nada traz mais gente aos Lagos do Sabor do que a pesca. A prova começa amanhã e já há equipas que estão aqui há uma semana”, sublinhou.

Francisco Morais referiu que “estes eventos só acontecem enquanto houver achigã” e apela ao bom senso aos pescadores locais. “Não tem mal levar um peixe ou dois para casa, para comer. Agora pescar 10 ou 20 achigãs para mostrar no café e depois ir para o lixo, isso só prejudica a região”, lamentou.

Esta é a terceira edição do The Last by Sabor Lake’s, a primeira contou com 35 barcos, o ano passado teve 57 e este ano vai contar com 60 barcos.

Dia 1 e 2 de Novembro são os treinos e de sexta-feira a domingo são as provas. No domingo, só pescam os 15 primeiros classificados.

O The Last by Sabor Lake’s oferece vários prémios. O primeiro classificado recebe 2000 euros e uma bateria SH Lithium, o segundo 1500 euros e material de pesca e o terceiro 1000 euros e material de pesca. São premiados os dez primeiros classificados

Há também um troféu e material de pesca para quem conseguir pescar o maior achigã e um prémio de 250 euros para o vencedor diário.