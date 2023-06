Leão Negro de Vila Flor deverá estrear-se em seniores

O Leão Negro, emblema do concelho de Vila Flor, vai apostar no futebol sénior e deverá estrear-se já na temporada 2023/2024 na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

Segundo fonte próxima do clube, a direcção já está a preparar a nova época e vai apresentar o projecto do futebol sénior nos próximos dias. Gilberto Vicente, que orientou a formação de juniores do S.C. Mirandela na época 2023/2024, foi o técnico escolhido para assumir o leme da equipa.

Os escalões de formação têm sido o foco do clube, desde petizes a juniores, e em 2018 o FC Leão Negro assinou mesmo um protocolo com o Feirense para o desenvolvimento dos jovens jogadores.