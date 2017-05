Leixões SC conquista título nacional de voleibol em Mirandela

Mirandela foi o palco das grandes decisões do Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis femininos.

A cidade do Tua recebeu, de sexta a domingo, a fase final da prova, que contou com as oito equipas vencedoras das fases zonais.

O Leixões SC venceu na final o Porto Vólei por 3-2 com os parciais de 19-25, 25-23, 25-21, 25-27 e 15-12.