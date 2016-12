Líder do distrital segue para as meias-finais

O Vimioso deu goleada na segunda mão da primeira eliminatória da taça distrital de futsal feminino, 0-8 foi o resultado frente ao Vila Flor SC. As líderes do campeonato seguem desta forma para as meias-finais da prova.

O Futsal Mirandela também carimbou o passaporte para as meias apesar do empate a quatro bolas com a formação dos Pioneiros de Bragança. No primeiro jogo as mirandelenses tinham vencido por 3-1.

Na formação brigantina os golos de Patrícia, Diana e Nady, que bisou, foram insuficientes para inverter o resultado final da eliminatória.

Quanto ao jogo entre Veteranos de Carrazeda e Santo Cristo foi adiado.