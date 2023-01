Liderança sem euforias

O Grupo Desportivo Torre Dona Chama, líder do Campeonato Distrital de Futsal, vai iniciar o novo ano fora de portas, no dia 13 de Janeiro, com o Clube Desportivo Miranda do Douro.

A formação treinada por Pedro Miguel soma apenas uma derrota em oito jornadas, foi frente ao SC Moncorvo, na jornada 4, por 0-4. O técnico considera que foi “um ponto de viragem” e que serviu para a equipa “assentar os pés no chão”. “Foi um alerta que mostrou o quão difícil iria ser lutar pelos três pontos a cada partida”, acrescentou o treinador.

Pedro Miguel afirma sem qualquer dúvida que “este campeonato é o mais equilibrado das últimas temporadas”, o que faz crescer a modalidade no distrito e “engradece a competição”. “Todas as equipas podem ganhar pontos em qualquer pavilhão, prova disso foi que à segunda jornada já todas as equipas tinham perdido pontos”.

Na liderança do campeonato, o grupo está motivado e livre de qualquer pressão pois o técnico garante que no plantel “ninguém está obcecado pelo primeiro lugar” e que apenas há “trabalho e empenho” para discutir o primeiro lugar da tabela.

Pedro Miguel deixa rasgados elogios ao plantel que trabalha para “atingir o melhor lugar possível” no campeonato. “É a recompensa de todo o trabalho e dedicação demonstrada a cada treino pelos meus jogadores, eles são inexcedíveis a esse nível, é algo que premeia todo o nosso trabalho”.

O técnico acredita que o campeonato vai ser discutido até “à última jornada” e que a equipa “mais regular” será a campeã.

Além do campeonato, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama está também em prova na Taça Distrital de Futsal. Nos quartos-de-final a equipa do concelho de Mirandela defronta o CSP Vila Flor, depois de ter afastado o Alfandeguense na pré-eliminatória.