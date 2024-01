Ligações Vinhais-Bragança e Bragança-Puebla de Sanabria recebem reforço de milhões

As ligações Vinhais-Bragança e Bragança-Puebla de Sanabria viram aumentar a verba para a sua construção, no âmbito do reforço financeiro para obras do Plano de Recuperação e Resiliência. Os contratos para reforço das verbas foram assinados a 12 de Janeiro, em Castelo Branco. No que toca à estrada Vinhais-Bragança estava previsto um financiamento de 30 milhões de euros do PRR, mas com a adenda, passou para 36,6 milhões de euros. O que significa que a Infra- -estruturas de Portugal, responsável pela construção da ligação recebeu mais 6,6 milhões de euros. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Vinhais, este aumento de financiamento é “positivo”, “tendo em atenção a inflação”. Luís Fernandes adiantou ainda que até Março será aberto concurso público para a reabilitação e retirada de curvas de uma parte do troço. Quanto ao concurso público para a construção das duas variantes, que farão a grande diferença na ligação, só será aberto no segundo semestre do ano, ou seja, entre Junho e Dezembro. “Os dois viadutos que vai levar Vila Verde e Soeira será lançado o concurso no segundo semestre, que são os que têm mais impacto em termos de obra, porque estamos a fazer de dois viadutos com cerca de quatro quilómetros, um deles até é o mais alto de Portugal”, explicou. No que diz respeito à ligação Bragança-Puebla de Sanabria, inicialmente seriam disponibilizados 16,8 milhões de euros para a sua construção, mas recebeu uma adenda de 13 milhões. O município é o promotor da empreitada e há muito dizia que a verba era insuficiente. “Desde a primeira hora que interpretamos o valor que nos tinha sido atribuído como insuficiente para executar a obra. Na altura, em diversas reuniões com membros do Governo transmitimos essa preocupação e apontamos um valor que seria o mínimo que deveria ser junto à verba inicial que nos tinham atribuído para podermos concretizar a obra”, explicou o presidente da câmara, Hernâni Dias. Assim sendo, estão disponíveis 30 milhões de euros para a construção de um novo troço entre Bragança e Rio de Onor, aldeia transfronteiriça, a passar pelo Parque Natural de Montesinho. Quanto à ligação da aldeia até à Puebla de Sanabria, a responsabilidade é do Governo Espanhol. Segundo o presidente da câmara de Bragança, aguarda-se a conclusão do projecto de execução e o resultado do estudo de impacte ambiental. As obras inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência têm que estar concluídas até 2026, sob pena de perda de financiamento.