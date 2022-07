Lija Lazaine vence em Vila Flor e parte de amarelo para a derradeira etapa da Volta ao Nordeste

O calor foi a maior dificuldade para as cerca de 100 ciclistas que hoje entraram para a história da modalidade no distrito de Bragança ao participarem na primeira edição da Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino, organizada pela Associação de Ciclismo de Bragança.

A primeira etapa, de 95 quilómetros, ligou Carrazeda de Ansiães a Vila Flor e desde cedo que a espanhola Lija Lazaine começou a desenhar a vitória.

A ciclista da Eneicat RBH Global isolou-se perto do quilómetro 20 deixando toda a concorrência para trás.

No encalço da líder da corrida seguiram as colegas de equipa Ziorta Isazi e Alessa Buleri e Marta Solaz (Team Farto BTC). As três ciclistas protagonizaram a primeira fuga da corrida.

Pouco ou nada se alterou até à meta. Lija Lazaine voou para a vitória completamente isolada, apesar das altas temperaturas que provocaram um desgaste brutal nas atletas.

“Foi um dia muito duro devido ao calor. Fiz quase todo o percurso sozinha, cerca de 70 quilómetros, e no final cheguei a pensar que não conseguia terminar. Graças às minhas colegas de equipa consegui. Estou muito contente”, disse a ciclista espanhola ao Nordeste.

Lija Lazaine parte de amarelo para a segunda e derradeira etapa que amanhã liga Vila Flor a Mirandela. Trata-se de uma tirada de 65 quilómetros, com metas volante em Lodões e Cachão e dois prémios de montanha na Trindade e São Pedro de Vale do Conde.

Na primeira Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino participam 13 equipas, cinco portuguesas e duas espanholas, num total de 100 ciclistas.