Lília Martins vai arbitrar Torneio de Desenvolvimento da UEFA Sub-15 Feminino

Lília Martins, árbitra da Associação de Futebol de Bragança (AFB), vai apitar no Torneio de Desenvolvimento da UEFA Sub-15 feminino, que se realiza entre os dias 18 e 23 de Novembro, na Cidade do Futebol e no Estádio do Jamor, em Oeiras.

Nesta prova, participam as selecções de Portugal, Alemanha, Islândia e Espanha.

Lília Martins foi promovida esta temporada aos quadros nacionais (CF 3) e espera adquirir mais experiência na competição internacional. “Vai ser um grande desafio. São seis dias de estágio, com aprendizagem e partilha, e será uma grande experiência. A responsabilidade agora é maior, porque vou ser árbitra principal numa prova internacional e já pertenço aos quadros nacionais.”

Fernando Lhano, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Bragança, referiu que é um reconhecimento do trabalho da jovem árbitra e é sempre importante marcar presença em competições internacionais. “É muito importante estarmos representados neste tipo de competições. Quando o patamar é mais elevado, a arbitragem ganha outra bagagem, os árbitros ganham mais competências e adquirem mais experiência para terem melhores desempenhos”, salientou.

Lília Martins foi assistente no Torneio de Desenvolvimento da UEFA Sub-16 masculino realizado em Maio deste ano, no distrito de Bragança, e agora foi nomeada como árbitra principal do Torneio de Desenvolvimento da UEFA Sub-15 feminino

Os Torneios de Desenvolvimento são uma prova da UEFA, criada com o intuito de desenvolver o futebol de formação, proporcionando experiências internacionais aos jovens atletas.

Calendário de jogos do torneio:

Dia 18 novembro

15h00 – Espanha x Itália

17h00- Portugal x Alemanha (Estádio Nacional, Jamor)

Dia 20 novembro

15h00- Alemanha x Espanha

16h00 - Portugal x Islândia (Cidade do Futebol)

Dia 23 novembro

11h00 - Alemanha x Islândia

11h00- Portugal x Espanha (Cidade do Futebol)

Foto: AF Bragança