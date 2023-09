Limianos aplica primeira derrota ao Mirandela para o campeonato

O S.C. Mirandela saiu derrotado, este domingo, do Campo do Cruzeiro, em Ponte de Lima. A formação treinada por André Irulegui sofreu a primeira derrota, 2-0, para o Campeonato de Portugal à quarta jornada, frente ao Limianos.

Já a turma minhota somou o primeiro triunfo, depois de três empates consecutivos.

Não faltaram oportunidades de golo para as duas equipas, mas o Limianos acabou por ser mais eficaz.

O primeiro golo dos locais surgiu aos 27 minutos com a assinatura de Hircane. O avançado apareceu sozinho na área e na cara do guarda-redes, após a assistência de Fábio Sequeira, finalizou com sucesso.

Na segunda metade, os minhotos dilataram o resultado para 2-0 aos 64 minutos. Júlio Neiva, guarda-redes do Limianos, num pontapé de baliza, colocou a bola nas costas da defesa transmontana onde sobrou para Angel Gomes, que sem pressas rompeu na área do Mirandela e bateu Rafa Pires.

André Irulegui, técnico do S.C. Mirandela, lamentou mais uma vez a falta de eficácia no ataque. “Tivemos quatro a cinco boas oportunidades de golo e não concretizámos. Isso paga-se caro”, disse em entrevista à Limianos TV.

A derrota, a primeira para o campeonato, não vai abalar o grupo. “Não há dramas. Com a mesma serenidade que vencemos jogos e com essa serenidade que nos mantemos no nosso caminho. Isto é uma maratona. Estou tranquilo, pois é uma questão de detalhes”, garantiu o técnico.

O Mirandela desceu para o oitavo lugar com 5 pontos e na próxima jornada, marcada para 1 de Outubro, recebe o Ribeirão. Antes, no dia 24, os mirandelenses defrontam o Barreirense para a Taça de Portugal. O Limianos somou a primeira vitória e saltou para a quinta posição com seis pontos.