Lucinda Moreiras é campeã nacional de estrada em veteranas 45

Quase a completar 50 anos, Lucinda Moreiras continua a ser uma referência no atletismo. A atleta dos Amigos do Campo Redondo conseguiu, no sábado, o título nacional de estrada na categoria de veteranas 45, em Oeiras, uma prova que teve início e final no Estádio do Jamor. O primeiro de estrada depois do segundo lugar conseguido em 2017.