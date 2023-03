Lusos castigados com derrota e afastados da Taça Distrital da AF. Bragança

O Conselho de Disciplina da A.F. Bragança puniu com uma derrota os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD na sequência do processo disciplinar aberto após o jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Taça Distrital com o Rebordelo, realizado no dia 19 de Fevereiro.

Em causa está a utilização irregular de jogadores nos dois jogos da eliminatória. Na primeira mão, na ficha de jogo os Lusos apresentaram como número 10 o atleta Matheus Nobre mas no terreno de jogo apresentou-se o jogador Luiz Marins. Já na partida da segunda mão, os Lusos apresentaram na ficha o nº 20 como Tomás Sequeira mas no jogo apresentou-se o atleta Paulo Santos Ribeiro. Ainda no segundo encontro, o jogador nº 15 Matheus Nobre apareceu na ficha mas na realidade o atleta que compareceu à partida foi Carlos Leal.

Além da derrota, o clube vai ter que pagar uma multa de 3978 euros.

Face a esta decisão, o Rebordelo segue para as meias-finais onde vai defrontar o Carção. A primeira mão joga-se já no domingo, dia 5 de Março.