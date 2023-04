Lusos e Macedo acertam calendário com empate

Lusos e C.A. Macedo de Cavaleiros acertaram calendário esta sexta-feira, um jogo relativo à jornada 17 da Divisão de Honra Pavimir, e estrearam o novo Campo Sintético do Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros.

A partida terminou com um empate a três bolas, mas foram os Lusos que mais perto estiveram de vencer o encontro. Com meia hora de jogo, a equipa de Rafael Fonseca vencia por 3-0 com golos de Kaba (4’, 29’) e Ibrahima (25’).

Ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, o Macedo reduziu para 3-1 por intermédio de Silas numa primeira parte dominada pelos Lusos.

No segundo tempo, o Macedo reagiu e conseguiu chegar ao empate. Edison fez o 3-2 e Eduardo Corujo fixou o resultado em 3-2 aos 69 minutos.

Já em tempo de compensação, aos 90’+4, valeu uma boa intervenção do guarda-redes do Macedo, Pedro Fernandes, para segurar o empate.

Erros individuais e falta de experiência foram para Rafael Fonseca, técnicos dos Lusos, os motivos para a sua equipa deixar escapar a vitória. “Muito do que foi o resultado explica-se por questões de imaturidade, o que é normal pois estamos a falar de miúdos, alguns deles ainda em idade de juniores e outros em primeiro ano de seniores, o que neste tipo de jogos tem bastante peso. Mas temos, acima de tudo, de nos agarrar àquilo que foram as coisas positivas que o jogo nos trouxe e fizemos bem, e foi muita coisa mas, infelizmente, não deu para conseguir os três pontos, como era objectivo.”

Quanto ao técnico do Macedo, José Carlos Afonso, não contava com um adversário tão intenso na primeira metade. No segundo tempo foi necessário rever a estratégia para evitar a derrota. “A equipa adversária começou com muita intensidade, o que não estávamos à espera. Temos de ter outros planos e foi isso que fizemos na segunda parte, em que estivemos diferentes, de forma mais agressiva ofensivamente. Penso que o resultado é justo, sabendo que se na primeira parte não tivéssemos entrado tão mal, talvez tivéssemos conseguido a vitória”, destacou.

Depois de acertado o calendário, os Lusos seguem no quinto lugar com 35 pontos e na próxima jornada recebem o S.C. Mirandela.

O Macedo é sétimo com 34 pontos, os mesmos que o Mirandês, sexto na classificação. As duas equipas defrontam-se na jornada 21, no dia 16 de Abril.

Ficha de jogo

Lusos 3 – Macedo 3

Local: Campo Sintético do Est. Municipal de Macedo de Cavaleiros

Árbitro: Nelson Ramos (A.F. Bragança)

Assistentes: João Nunes e Luís Silva

Lusos

Nathan, João da Rocha, Igor, Mamadu, Luiz Marins (Maurício Mora, 83’), João Borim, Moreano, Paulo Ribeiro, Kaba, Ibrahima (Siuna, 74’), Thauan;

Treinador: Rafael Fonseca

Macedo

Pedro Fernandes, Edison, Silas, Eduardo Corujo, Rui Tavares, Pessanha, David Batista (Duarte Lino, 66’), Pedro Mata (Luís Gobçalves, 83’), Marcos Santos, Ruben Ferreira (Simão, 85’), Fábio Vieira;

Treinador: José Carlos Afonso

Ao intervalo: 3-1

Marcadores: Kaba (4’), Ibrahima (25’), Kaba (29’), Silas (38’), Edison (50’), Eduardo Corujo (69’);

Disciplina: amarelo a João da Rocha (45’), Mamadu (53’), Edison (53’), Rui Tavares (63’), Pedro Mata (67’), Luiz Marins (71’), Marcos Santos (86’), Kaba (88’);

Foto de Julieta Carneiro