Lusos Macedo de Cavaleiros SAD têm fortes ligações à BSports e a sua continuidade no distrital da A.F. Bragança pode estar em causa

A continuidade dos Lusos Macedo de Cavaleiros SAD na Divisão de Honra da A.F. Bragança é uma incógnita face à Operação do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), “El Dourado”, que sinalizou 47 vítimas de alegado tráfico de pessoas na academia Bsports e constituiu arguido Mário Costa, fundador da academia e então presidente da Mesa da Assembleia-Feral da Liga de Futebol.

É que a formação dos Lusos MC tem fortes ligações à academia em causa, utilizando as instalações da mesma para treinar e a equipa técnica também trabalha para a BSports.

Segundo o Jornal Expresso, baseado em fontes judiciais, há pelo menos cinco clubes dos distritais de Braga e Bragança, neste caso os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD, que alegadamente “foram cúmplices do esquema montando por Mário Costa”.

O Nordeste tentou chegar à fala com os responsáveis da equipa mas sem sucesso, ou as chamadas são rejeitadas ou os telemóveis estão desligados.

Contactámos ainda o técnico, Rafael Fonseca, que não prestou qualquer declaração remetendo o assunto para os directores do clube.

Os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD estrearam-se na Divisão de Honra da A.F. Bragança em 2022 e “quase todos os jogadores, cerca de 40, foram inscritos como profissionais, a maioria estrangeiros”, referiu António Ramos, presidente da A.F. Bragança, acrescentado que “toda a documentação foi aprovada pela fedração”.

No plantel 2022/2023 dos Lusos MC “nenhum jogador era menor de idade”. António Ramos acrescentou que na questão dos jogadores estrangeiros "há sempre um controlo apertado por parte do SEF”.

Se a equipa vai continuar a competir ou não na A.F. Bragança, António Ramos refere que para já não tem “qualquer informação sobre o assunto”.

A academia de futebol Bsports está situada em Riba de Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão foi alvo de buscas do SEF na passada segunda-feira, por alegado tráfico de seres humanos. Terão sido identificados 114 futebolistas, oriundos da América de Sul, África e Ásia, e estariam em situação irregular no país.

Sabe-se que os jogadores dos Lusos de Macedo de Cavaleiros chegaram a Portugal através da BSports. Um desses jogadores, que já não faz parte do plantel, disse ao Nordeste que não auferia qualquer salário nos Lusos MC e que era o clube e a academia que pagavam tudo. “Davam casa, comida e roupa lavada”, referiu.

Acrescentou que só teve que pagar o bilhete de avisão para vir para Portugal. Questionado sobre quanto pagava e quem pagava para estar na academia, o jogador em causa respondeu: “Não sei dizer. Nunca ouvi falar sobre isso. Eles acreditavam no meu potencial e queriam ver-me na primeira Liga”, concluiu.

Em Março deste ano, os Lusos MC SAD foram punidos com derrota e uma multa de 3978 euros pela utilização irregular de jogadores nos dois jogos das meias-finais da Taça da A.F. Bragança frente ao Rebordelo.