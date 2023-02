Lusos, Macedo, Mirandela e Carção carimbam passaporte para as meias-finais da Taça Distrital

Em Alfândega da Fé, os Lusos eliminaram o Rebordelo nos penáltis, depois do 2-0 no final do tempo regulamentar e prolongamento, com golos de Thauan (45’) e Borim (79’), um resultado que igualou a eliminatória, pois o Rebordelo tinha vencido o primeiro jogo por 4-2.

Kaba e Thauan foram duas setas apontadas à baliza, criando boas situações de golo para a formação orientada por Rafael Fonseca.

O Rebordelo terminou o encontro apenas com dez jogadores, Victor Notari foi expulso no prolongamento, aos 94 minutos. Os 30 minutos extra não trouxeram mexidas no marcador e só os penáltis resolveram o encontro. Na marca dos 11 metros, os Lusos foram mais certeiros e Nathan ainda defendeu um penálti.

No final do encontro, Nuno Loureiro, técnico do Rebordelo, mostrou-se crítico em relação ao penálti que resultou no segundo golo dos Lusos. “Na segunda metade tentámos controlar o jogo com mais afinco, mas não deu. Eles fizeram o 2-0 num penálti que era bom que toda a gente visse”.

O treinador do Rebordelo não se alongou sobre o assunto, mas mostrou-se, claramente, desagradado com a arbitragem. “Já não adianta falar sobre aquilo que não controlámos. Quem viu o jogo viu o que se passou e as tendências que teve e aquele penálti que não lembra a ninguém”.

Rafael Fonseca, técnico dos Lusos, gostava de ter resolvido o jogo nos 90 minutos e salientou a capacidade de reacço dos seus jogadores. “Sabíamos que não podíamos sofrer golos e que tínhamos de marcar. A estratégia que delineamos foi para resolvermos o jogo nos 90 minutos, infelizmente não conseguimos. Se perdêssemos nos penáltis era muito injusto por tudo que fizemos durante os 90 minutos”.

Aos Lusos junta-se o Macedo nas meias-finais. A formação de José Carlos Afonso perdeu 2-0 com o Vila Flor SC mas segue para a próxima fase já que tinha vencido o primeiro encontro por 7-0. Emanuel Souza destacou-se o encontrou ao apontar os dois golos do conjunto orientado por Carlitos.

Em Miranda do Douro, o S.C. Mirandela venceu o Mirandês por 1-2 com golos de Henrique Almeida e Moubarak.

Quanto ao Carção não deixou créditos por mãos alheias e conseguiu um triunfo por 3-8 no reduto do Forte Carrazedense.

A primeira mão das meias-finais está agendada para o próximo dia 5 de Março, o Carção recebe os Lusos e o Mirandela joga em casa com o Macedo.