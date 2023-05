Macedense adia manutenção para a próxima jornada

Ainda não foi esta jornada que o Grupo Desportivo Macedense garantiu a permanência no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A equipa de Macedo de Cavaleiros empatou, este sábado, a quatro bolas na recepção ao AMSAC adiou para a próxima jornada a conquista da manutenção.

A três jornadas do final do campeonato, o GDM está completamente focado no principal objectivo da temporada e quer concretizá-lo ainda antes do final da competição.

A jogar em casa, o Macedense conseguiu, em grande parte do encontro, impor o seu jogo.

Richie colocou o GDM em vantagem aos 10 minutos, mas os festejos foram sol de pouca dura, pois o AMSAC igualou aos 13’ através de Gonçalo.

Ainda antes do intervalo, a inspiração de Pauleta resultou no segundo golo dos transmontanos.

O intervalo não fez bem aos homens da casa já que no regresso à quadra de jogo, logo no primeiro minuto, os visitantes restabeleceram a igualdade, 2-2, por intermédio de Sandro Silva.

A resposta do Macedense não tardou. Pauleta estava de pé quente e fez o 3-2, o segundo da conta pessoal, aos 24 minutos.

O GDM voltou a assumir as rédeas do jogo e não faltaram oportunidades para dilatar o resultado, mas foi o AMSAC que voltou a marcar, aos 37’. Tomás Silva voltou a empatar o jogo ao fazer o 3-3.

No mesmo minuto, Zé João rematou com conta, peso e medida e voltou a dar vantagem ao Macedense. Foi um golo de belo efeito do camisola 8 do GDM.

As contas do jogo não estavam fechadas. Aos 38’, Gonçalo bisou e fixou o resultado em 4-4.

Este é um empate que sabe a pouso para os homens da casa. Bruno Angélico, técnico-adjunto do GDM, considera que sua equipa merecia mais face à boa prestação. “É um sabor agridoce. Na primeira parte fomos muito competentes, dominámos o jogo e devíamos ter ido para o intervalo com um resultado mais dilatado, o 2-1 era escasso. Na segunda parte foi mais equilibrado. Entrámos um pouco adormecidos no jogo, depois estabilizámos e a partir dos 12 minutos fomos novamente melhores”.

E Miguel Gomes, técnico do AMSAC, considera que a o modelo de jogo apresentado pelo Macedense trouxe muitas dificuldades à sua equipa. “Para nós o Macedense é a equipa do campeonato mais difícil de defrontar porque tem um modelo de jogo defensivo que nos traz muitas dificuldades. É uma equipa que defende de uma forma diferente e que nos consegue anular na maior parte do tempo de jogo e isso cria-nos dificuldades”.

As duas equipas estão em igualdade pontual na tabela classificativa, com 19 pontos cada, sendo que o Macedense é segundo e a formação de Loures é terceira. Ambas procuram a manutenção, o que foi adiado para a próxima jornada.

Na próxima jornada, a 12ª, o Macedense joga fora com o Ossela, último classificado, e em caso de vitória garante a permanência no Nacional de Futsal da 2ª Divisão a duas jornadas do final do campeonato.