Macedense apresenta-se aos sócios a vencer

Foi um fim-de-semana de vitórias para o Grupo Desportivo Macedense/Doolibar Soc Oleica. A formação treinada por Costinha prepara-se para o Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão e a pré-época não podia ser mais positiva em termos de resultados, se bem que o mais importante são os processos e as dinâmicas assimiladas pela equipa.

O emblema de Macedo de Cavaleiros apresentou-se, este domingo, aos sócios. Para o efeito organizou um torneio triangular que acabou por vencer com um triunfo por 5-2 frente ao Mogadouro e um empate a três bolas com o CD Póvoa Futsal.

Já no sábado, os comandados de Costinha derrotaram o Nogueiró e Tenões por 5-6 em mais um jogo de preparação.

“A equipa portou-se bem, estamos a trabalhar o processo todo que vamos apresentar em campeonato. Vamos testando, alterando, ajustando e, por vezes, conseguimos melhores desempenhos, outras vezes temos de voltar a ajustar. Mas, no cômputo geral, a equipa tem sabido trabalhar esses aspectos e apresentamos um volume de jogo mais ou menos interessante para esta fase. O objectivo é melhorar para no dia 23 de Setembro conseguirmos uma vitória”, referiu Costinha, técnico do Macedense.

O treinador antevê um campeonato equilibrado e muito competitivo. “Tirando o Módicos, que pode ter ali mais algum potencial, todas as outras equipas parecem-me equilibradas. Jogámos com o Nogueiró, que também é da nossa série, e foi por um golo, que poderia ter caído para eles mas caiu para nós. Já estivemos com o Paços de Ferreira, que é uma equipa muito competente também. Acho que esta II Divisão, este ano, pode-se perder tudo por um golo, jogando bem, e estar no fundo da tabela, como também se poderá ganhar tudo por um golo e estar lá em cima. Vai ser até ao último segundo”.

O próximo jogo de preparação do Macedense está marcado para o dia 9 de Setembro com o Dínamo Sanjoanense, também da série A, e no dia 10 organiza mais um triangular em casa.

O Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão tem pontapé de saída marcado para o dia 23 de Setembro. Na jornada inaugural o Macedense joga fora com o Rio Ave.