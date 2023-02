Macedense cai de pé na Taça de Portugal de Futsal

O Grupo Desportivo Macedense está afastado da Taça de Portugal de Futsal, após a derrota por 3-1 frente ao Lusitânia dos Açores, em jogo da quarta eliminatória.

Depois de um início de jogo equilibrado, o Macedense teve na primeira metade vários oportunidade para inaugurar o marcador. No entanto, foi a formação açoriana que chegou à vantagem na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda metade, voltou a assistir-se a um bom início de jogo com as duas equipas a somarem ocasiões de golo.

O Macedense conseguiu, finalmente, marcar por intermédio de Pedro Miguel, após um excelente jogada colectiva. Com o 1-1 no marcador a partida esta completamente em aberto e a formação treinada por Costinha esteve muito perto do segundo. Richie, isolado, e com o guarda-redes completamente batido não conseguiu marcar já que um jogador adversário fez um corte providencial em cima da linha de golo.

Diz o ditado que quem não marca sofre e foi o Lusitânia a chegar ao 2-1. Quanto ao terceiro da turma dos Açores surgiu a um minuto do final do jogo e foi muito contestado pela formação de Macedo de Cavaleiros. “A pouco mais de um minuto do final do jogo, um jogador do Lusitânia corta a bola claramente com a mão, braço completamente aberto, que os árbitros não marcaram, rematou para a baliza deserta fazendo o resultado final”, lamentou Costinha, treinador do GDM.

Apesar da derrota, o técnico gostou da exibição da sua equipa que só pecou na finalização. “Foi um grande jogo de futsal em que se o GDM tivesse sido mais eficaz na finalização poderia ter surpreendido uma grande equipa e carimbado a passagem à próxima eliminatória”.

O Macedense termina a caminhada na Taça de Portugal de Futsal na quarta eliminatória e concentra-se agora na fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Na jornada 3, marcada para o dia 11 de Fevereiro, os macedenses recebem o Amarense.