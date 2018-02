Macedense colado à liderança

A equipa de Macedo de Cavaleiros venceu, na sexta-feira, o Alfandeguense, terceiro classificado, por 4-7, na jornada 11 da prova, e reforçou a liderança. O GDM tem agora 28 pontos, o melhor ataque, 71 golos marcados, e a melhor defesa, apenas 31 sofridos.

Na segunda posição segue o CASC Freixo com 26 pontos após a vitória por 4-7 com o Santo Cristo. João Carrasco, que fez hat-trick, Fábiio Fiileno, que bisou, João Simão e Hugo Pires marcaram para a equipa de Freixo de Espada à Cinta.

Nos restantes encontros, o Futsal Mirandela derrotou o Vale Madeiro por 4-2, dérbi concelhio da jornada 11 e o Vimioso venceu o CSP Vila Flor por 5-6.

Na próxima jornada, marcada para sexta-feira (dia 9), jogam-se as partidas CASC Freixo – CSP Vila Flor, Vimioso – Alfandeguense, Macedense – Futsal Mirandela e Vale Madeiro – Santo Cristo.