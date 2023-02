Macedense com jornada dupla e Mirandela BC entra a vencer na Taça Nacional de sub-16 masculinos

O Grupo Desportivo Macedense iniciou no passado fim-de-semana a participação na Taça Nacional de Basquetebol sub-18 feminina.

A equipa treinada por Paulo Lopes começou por somar, no sábado, uma vitória (20-0) mesmo sem jogar por falta de comparência do Barca BC. No dia seguinte, a formação de Macedo de Cavaleiros perdeu na deslocação a Vila Real por 72-14 com a ADCE Diogo Cão.

O GDM segue no quato lugar da série A Zona Norte co três pontos e volta a ter jornada dupla no fim-de-semana que se aproxima. No sábado, dia 18, as macedenses recebem o Braga e no dia seguinte, também em casa, defrontam o Fama Basket.

Ainda no sector feminino, o Mirandela BC perdeu em casa com o BC Limiense por 41-65, em jogo da jornada inaugural da Taça Nacional sub-16. No dia 26, a equipa mirandelense defronta o Fama Basket.

Em masculinos, o Mirandela BC entrou a venceu na Taça Nacional sub-16. Os transmontanos somaram um triunfo caseiro por 56-52 com o Fama Basket.