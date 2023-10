Macedense com queixas da arbitragem

O Grupo Desportivo Macedense sofreu, no sábado, uma derrota caseira por 3-5 frente ao Famalicão, um jogo que ficou marcado por uma expulsão. Zé Carvalho viu vermelho, por acumulação de amarelos, aos 21 minutos, o que gerou protestos por parte da turma da casa.

O GDM chegou primeiro ao golo. Takumi rubricou o 1-0 aos 16 minutos, um resultado que se manteve até ao intervalo.

A reacção dos visitantes chegou na segunda metade com Dinis Ramos e Rui Rego. Riquinho igualou (2-2) aos 28’ e Patrick Erik voltou a dar vantagem aos da casa (3-2) ao minuto 35.

Até ao final do encontro registaram-se mais três golos mas para o Famalicão. Rui Rego fez o gosto ao pé mais duas vezes e Tomás Reis fixou o resultado em 3-5 aos 38’.

Costinha, treinador do Macedense, mostrou-se desagradado com a arbitragem. “O Zé vê dois amarelos e eu tenho dúvidas que haja falta nos dois. Os jogadores do Famalicão eram avisados, os nossos não. O Zé teve azar que marcou três golos na semana passada”, disse em declarações à Rádio Onda Livre.

Em duas jornadas do Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão o Macedense não conseguiu somar qualquer ponto. No próximo sábado dia 7 de Outubro, o GDM volta a jogar em casa desta feita com o Marítimo que venceu, esta jornada, o Rio Ave por 5-3.

Foto de Rádio Onda Livre