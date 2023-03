Macedense deixa escapar a vitória e termina jogo com empate

O Grupo Desportivo Macedense empatou 4-4, este sábado, na recepção ao Barbarense, em jogo da jornada 7 da série 2 da Fase de Manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Um empate amargo para a formação treinada por Costinha que ao intervalo vencia por 4-0, com golos de Paulo Ferreira (2’, 13’), Ricardo Simão (14’) e Edmilson (17’).

A segunda metade não correu bem ao Macedense que mostrou alguma apatia e permitiu ao adversário chegar ao controlo do jogo. Rafael Silva (23’, 25’), Gabriel Guimarães (26’) e Lucas Rodrigues (28’) marcaram para o Barbarense.

Costinha lamentou o resultado e a exibição dos últimos 20 minutos. “Na segunda parte fomos uma equipa amorfa, completamente à espera, a perder as segundas bolas, a demorar tempos infinitos a reagir a um movimento, e quando assim é deixamos de controlar o jogo e é com naturalidade que o adversário começa a avançar no marcador. Fica o amargo de boca de quem esteve a ganhar 4-0 mas, acima de tudo, foi um jogo que nunca foi confortável para nós em termos de exibição”, referiu o técnico do GDM.

O empate também não agradou ao técnico da formação açoriana. Marco Oliveira disse mesmo que “é um resultado que sabe a pouco tendo em conta a segunda parte”. “Na palestra que tivemos ao intervalo fizemos os jogadores acreditar e foi por algumas infelicidades na segunda parte que não levamos daqui os três pontos”, acrescentou.

No recontro há a registar uma expulsão para a equipa de Angra do Heroísmo. Gabriel Guimarães viu cartolina vermelha aos 39 minutos.

O Macedense desceu para o terceiro lugar com 14 pontos e na próxima jornada, marcada para o doa 1 de Abril, recebe o líder, o Albufeira, no arranque da segunda volta da competição.