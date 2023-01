Macedense e CAMIR ficam pelo caminho na Taça de Portugal de Xadrez

O Clube Amador Mirandelense (CAMIR) participou pela segunda vez na competição. A equipa da cidade do Tua jogou em Matosinhos com o Grupo Desportivo Dias Ferreira, emblema da 1ª Divisão do Campeonato Nacional. O clube da casa venceu o encontro por 3-1.

Quanto ao Grupo Desportivo Macedense recebeu o Basquete de Leça e fez-se representar por José Bragada, João Silva, Emanuel Fernandes e João Pires. O GDM perdeu por 3-1.

A Taça de Portugal de Xadrez termina no próximo dia 16 de Julho com a final da competição.

Fotos de CAMIR e GDM