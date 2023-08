Macedense inicia Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão fora de portas

Já está definido o calendário de jogos da primeira fase, que é jogada a apenas a uma volta, Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão.

A prova começa no próximo dia 23 de Setembro e conta com 24 equipas, divididas por duas séries de 12 cada.

O Grupo Desportivo Macedense, emblema da A.F. Bragança, está colocado na série A e joga em Vila do Conde no pontapé de saída com o Rio Ave.

Nas duas jornadas seguintes, os comandados de Costinha realizam dois jogos em casa, na segunda com o Famalicão e na terceira com o Marítimo. “Jogar em casa dois jogos seguidos é sempre bom para dar ânimo para aquilo que será a fase crítica, metade do mês Outubro e o mês Novembro, em que tudo se decide. Nós sabemos que neste contexto competitivo, em que a primeira fase se joga apenas a uma volta, não há margem de erro. Arrancar bem é muito importante”, destacou o treinador.

A manutenção é o principal objectivo do Grupo Desportivo Macedense num campeonato muito competitivo e com equipas com investimentos difíceis de igualar. “Não é realista, neste momento, estarmos a fazer projecções de maior ambição. É verdade que queremos mais, pois sonhar não paga impostos, mas se olharmos para o quadro competitivo facilmente desenhamos um quadro de muito equilibro em termos de qualidade. Mas, claramente, colocámos como menos favoritas algumas equipas e entre elas está o Macedense. Isto deve-se ao capital disponível para formar plantéis. Agora, a nós cumpre-nos alterar isto, fazer o nosso trabalho e no final mostrar que estavam errados”, referiu.

O Grupo Desportivo Macedense inicia os trabalhos de pré-época na próxima quarta-feira, dia 16 de Agosto, e vai começar o Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão fora de portas, no dia 23 de Setembro, com o Rio Ave.