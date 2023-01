Macedense inicia participação na Taça Nacional de Basquetebol sub-18 femininos em casa

Depois do terceiro lugar conseguido na primeira fase do Campeonato Inter-Regional, que contou com equipas das associações de basquetebol de Bragança, Vila Real e Viana do Castelo, a formação feminina do G.D. Macedense prepara-se para a Taça Nacional sub-18.

A jovem equipa integra a Zona Norte A e inicia a competição em casa, no dia 4 de Fevereiro, frente ao Barca BC.

A participação no inter-regional foi importante para as macedenses, pois trouxe mais competitividade e mais jogos. “Jogámos todos os anos com outros distritos no regional, Vila Real ao qual estamos ligados é sempre, já foi Viseu, agora Viana do Castelo. São sempre mais e diferentes equipas, desafios diferentes, que torna o campeonato mais rico e incerto, sendo desafiante e uma ferramenta de evolução das atletas”, destacou o técnico.

Para a prova nacional, Paulo Lopes está confiante numa boa prestação das suas jogadoras frente a equipas com mais tradição nestas andanças. “As expectativas são boas, esperamos ganhar alguns jogos, embora estejamos a jogar num nível alto e com equipas com outras condições de trabalho e outra capacidade de recrutamento”.

O Macedense manteve a maioria das atletas da época passada e isso foi importante “para cimentar processos”, destacou o treinador.

Paulo Lopes não tem dúvidas que as provas nacionais contribuem para a evolução das jovens jogadoras. “O nosso objectivo é formar atletas o melhor possível e dar-lhes ferramentas para a sua evolução. E estas competições ajudam, sem dúvida”.

O único aspecto negativo são as deslocações. “O mais complicado nestas nossas competições, e em todas, são as deslocações onde somos os maiores prejudicados da interioridade, com viagens longuíssimas”, concluiu.

A Taça Nacional de Basquetebol sub-18 femininos tem início no próximo dia 4 de Fevereiro. O Macedense recebe o Barca BC na jornada inaugural. O grupo A conta ainda com a ACDE Diogo Cão, CS Braga, Fama Basket e AFC.

Já no sábado, a equipa de Macedo de Cavaleiros disputou a Final Four do Inter-Regional, em Ponte de Lima, em que perdeu os dois encontros realizados, 79-24 com o Limiense e 33-26 com o Boticas.