Macedense joga em casa e GD Torre Dona Chama desloca-se a Tires na 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Depois de ter ficado isento da primeira fase da Taça de Portugal de Futsal, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama, do distrital da A.F. Bragança, desloca-se a Tires para defrontar o Reguilas de Tires na segunda eliminatória da competição.

Pedro Miguel antevê dificuldades frente ao 7º classificado da série B do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Para o treinador do GD Torre Dona Chama o sorteio não foi favorável. “Nós queríamos jogar em casa e com um adversário mais acessível. É uma equipa que está a fazer um campeonato regular e é uma equipa muito competitiva”, disse.

Ainda assim, o técnico garante que a sua equipa vai dar o máximo. “Faz parte da experiência da taça. Sabemos que não vai ser fácil mas vamos lá para dar o nosso melhor”, afirmou.

Já o Grupo Desportivo Macedense, da 2ª Divisão, joga em casa com o Juventude de Gaia, emblema da série B da 3ª Divisão.

As equipas são velhas conhecidas e para Costinha o factor casa é bastante positivo. “No final da temporada passada defrontámo-nos na luta pela manutenção e ganhámos por 4-6. É uma equipa muito combativa e que tem muita qualidade de jogo. Vamos jogar em casa, é menos uma viagem o que é positivo. Vamos dar o nosso melhor para vencer”, disse o técnico do Macedense.

Quanto aos restantes emblemas transmontanos, da A.F. Vila Real, o Salto joga fora com o Vitória FC, o Carrazedo Montenegro recebe o AMSAC, OS Amigos Abeira Douro jogam com o Sassoeiros e os Amigos de Cerva jogam em casa com o Piedense.

Os jogos da 2ª eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para o dia 4 de Dezembro.