Macedense perdulário soma empate caseiro

Os algarvios marcaram primeiro, logo no primeiro minuto de jogo, por intermédio de Rui Oliveira. Mas, o Macedense dar a volta ao marcador e ao intervalo vencia por 3-2 com golos de Carlos Pires (4’), Takumi (6’) e Paulo Ferreira (11’). André Manuel (14’) apontou o segundo tento do Albufeira.

O jogo foi disputado e com oportunidades para as duas equipas. Rui Oliveira restabeleceu o empate (3-3) aos 31 minutos e Takumi devolveu a vantagem a GDM aos 34’. O japonês fez o segundo o 4-3, o segundo da conta pessoal.

A formação forasteira voltou a marcar aos 38 minutos. Luís Guerreiro fixou o resultado em 4-4.

Costinha, técnico do Macedense, lamentou as oportunidades falhadas pelos seus jogadores. “Podíamos ter dilatado a vantagem na primeira parte, tivemos momentos de muita qualidade, de chegar muitas vezes à baliza”.

O treinador considera o resultado injusto e que “a haver um vencedor seria o GDM”. O empate tem, por isso, “um sabor margo, tal como os dois anteriores”.

Já Luís Rosa Coutinho, técnico do Albufeira, fez outra análise ao resultado. “Penso que o resultado acaba por se ajustar, foi um grande jogo, se calhar ao nível de uma primeira liga, muito emotivo, e penso que as duas equipas estão de parabéns”.

O Albufeira continua na liderança com 17 pontos, seguido do Macedense, que está no segundo lugar, com 15.

A jornada 9 está marcada para o dia 16 de Abril e o Macedense joga fora com o Viseu 2001.