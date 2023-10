Macedense sofre derrota caseira frente ao Marítimo

Ainda não foi desta, terceira jornada, que o Macedense/Doolibar Sociedade Oleica somou os primeiros pontos no Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão.

A formação treinada por Costinha perdeu, este sábado, em casa, com o Marítimo por 3-4.

Os macedenses chegaram primeiro à vantagem. Patrick Erick marcou aos dois minutos. Os locais mandavam no jogo e não permitiam que aos madeirenses chegar com perigo à baliza.

No entanto, em um minuto os visitantes deram a volta ao marcador com golos de Leonardo Severim e Philipe Anazario, ambos aos 9’. O 1-2 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, o GDM igualou através de Takumi (23’) e voltou à vantagem por intermédio de Zé João (28’).

Os inulares não baixaram os braços e conseguiram igualar aos 37 minutos, mais uma vez com um golo de Philipe Anazario. O mesmo que fechou a contagem aos 38’. O jogador do Marítimo fez o 3-4 e o terceiro da conta pessoal.

Foi jogo equilibrado que poderia que poderia ter caído para qualquer um dos lados, na opinião do treinador, Costinha. “Não foi um jogo tão bem conseguido como, por exemplo, o da semana passada, em que fomos muito superiores ao Famalicão. Neste tivemos parte em que fomos muito superiores e outras em que o foram eles. Se calhar seria justo o empate mas aceita-se a vitória do adversário”.

O Macedense ainda não venceu esta temporada, no entanto, Costinha não está preocupado, até porque os objectivos vão começar a disputar-se a partir de Janeiro, na fase de manutenção. Mas há erros que, agora, têm de ser corrigidos. “Os nossos objectivos começam em Janeiro, em que vamos lutar pela manutenção. Agora, temos de ser uma equipa a oscilar menos emocional e exibicionalmente, temos de melhorar e queremos pontuar. Temos de nos preocupar com a evolução. Na primeira fase tanto dá ficar em quarto como em último. Claro que gostava de ir aos quatro primeiros”.

E Francisco Aguiar, treinador do Marítimo, falou num jogo “sofrido” por ambas as equipas. “Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, também tínhamos um jogador expulso, dois lesionados, a semana de trabalho também foi difícil. Foi um jogo de bastante sofrimento porque ambas as equipas queriam ganhar. O Macedense ainda não tinha pontuado e sabíamos que queriam encarar este jogo como a hipótese de virar a página e começar com os bons resultados. Nós, como temos já duas vitórias, queríamos continuar nessa senda”.

O GD Macedense continua sem pontuar. Quanto ao Marítimo é segundo classificado com nove pontos.

Foto de Julieta Carneiro