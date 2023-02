Macedense soma empate caseiro

A formação de Macedo de Cavaleiros abriu o activo aos 12 minutos através de Pauleta e conservou a vantagem de um golo até ao intervalo.

Na segunda metade, Flávio Rodrigues marcou para os visitantes, fez o 1-1, aos 24’. Na segunda metade, o jogo foi de parada e resposta com quatro golos em quatro minutos. Carlos Pires devolveu a vantagem ao Macedense aos 30’ e um minuto depois o Amarense restabeleceu a igualdade (2-2) com um golo de Paulinho. Quem assistiu ao jogo só teve de esperar 60 segundos pelo 3-2 por intermédio de Riquinho e aos 34’ João Bartolo fez o 3-3 final.

No plantel do Macedense, destaque para a estreia de Ari Cunha. O jogador brasileiro é o mais recente reforço da formação treinada por Costinha e regressa a Trás-os-Montes depois de ter representado os Pioneiros de Bragança na temporada 2018/2019.

Com três jornadas carimbadas, o Macedense segue no quarto lugar com quatro pontos de joga fora na próxima jornada com o AMSAC. Quanto ao Amarense é sétimo na classificação com apenas um ponto.