Macedense soma triunfo caseiro

Depois da derrota por 5-0 com o Albufeira, na jornada inaugural da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, o Grupo Desportivo Macedense venceu, este sábado o Viseu 2001/Palácio do Gelo por 5-4.

Foi um triunfo com reviravolta no marcador já que equipa forasteira abriu o activo, ainda antes do intervalo, com um golo de Rafael Marques, e logo nos instantes iniciais da segunda metade os visitantes chegaram ao 0-2, novamente com a assinatura de Rafael Marques.

Entretanto, o Macedense conseguiu reduzir para 1-2 através de Riquinho e Carlos Pires restabeleceu a igualdade (2-2).

O Viseu 2001/Palácio do Gelo voltaria a colocar-se na frente do marcador com um golo de Pedro Amaral, que fez o 2-3.

Decididos a amealhar os primeiros pontos nesta derradeira fase, os transmontanos acreditaram. Richie fez o 3-3 e colocou o resultado em aberto.

Os últimos cinco minutos foram frenéticos. Riquinho fez o 4-3 e Richie voltou a facturar ao assinar o 5-3.

No último minuto, Teixeira ainda reduziu para 5-4 mas não foi suficiente para travar o triunfo dos homens de Macedo de Cavaleiros.

No próximo fim-de-semana o campeonato faz uma paragem para se jogar a quarta eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, o Macedense viaja até aos Açores para defrontar o Lusitânia e o Viseu 2001/Palácio do Gelo joga com o Amarense.

Foto de Julieta Carneiro