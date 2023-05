Macedense termina campeonato com derrota nos Açores

O Grupo Desportivo Macedense (GDM) terminou a fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão com uma derrota na viagem à Ilha Terceira, nos Açores, 7-4 com o Barbarense.

Os açorianos entram melhor no jogo. Rafael Silva abriu o activo no Pavilhão Municipal de Santa Bárbara logo nos segundos iniciais do encontro.

O GDM respondeu com um golo de Takumi aos 6’ e Carlos Rodrigues devolveu a vantagem aos insulares ao minuto 13.

João Mikus fez um bis (14’, 18’) e dilatou o resultado para 4-1. Ainda antes do intervalo, o Macedense conseguiu reduzir para 4-2, fruto de um autogolo de Gabriel Guimarães.

Na segunda metade, o Macedense entrou decidido a dar a volta ao marcador e conseguiu restabelecer a igualdade, 4-4, com golos de Edmilson (24’) e Takumi (31’). No entanto, a vitória acabaria por cair para o Barbarense. Carlos Rodrigues fez o 5-4 aos 32 minutos, Rafael Silva rubricou, instantes depois, o 6-5 e João Miku fixou o resultado em 7-4 aos 38’.

Com a manutenção garantida, o Macedense termina a época na segunda posição com 25 pontos, os mesmos que o Albufeira, primeiro classificado.