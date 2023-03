Macedense vence duelo de transmontanos e chega-se ao líder

O Grupo Desportivo Macedense somou, no sábado, um triunfo por 4-5 frente aos Amigos de Cerva. As duas formações transmontanas defrontaram-se na sexta jornada da série 2 da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Os comandados de Costinha estiveram a vencer por duas bolas a zero com golos de Zé João (0’) e Pedro Miguel (8’), mas, ainda antes do intervalo, a equipa da casa conseguiu chegar ao empate. Patrick Santos reduziu para 1-2 aos 10 minutos e José Magalhães igualou, 2-2, aos 19’.

Na segunda metade, Pedro Miguel voltou a mostrar veia goleadora e fez o 2-3 aos 26’. Os Amigos de Cerva voltariam a restabelecer o empate aos 34 minutos numa infelicidade de Gonçalo Banha, que marcou na própria baliza. O fixo voltaria a marcar no minuto seguinte, mas na baliza contrária, fez o 3-4. O quinto golo do Macedense saiu dos pés de Pauleta aos 35’. Os locais ainda reduziram para 4-5 por intermédio de Patrick Santos.

O Macedense é agora segundo classificado com 13 pontos, os mesmos que o líder, o Albufeira. Na próxima jornada a turma de Macedo de Cavaleiros joga em casa com o Barbarense, que esta jornada venceu o Ossela por 6-4.