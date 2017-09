Macedenses perdulários

Depois da má imagem deixada no terreno do Freamunde em termos de resultado e desempenho, o Macedo regressou às boas exibições mas não se traduziu em vitória.

Foram várias as oportunidades para marcar, mas os locais voltaram a pecar na finalização. Betinho, que apontou o tento do Macedo, foi o mais rematador.

Na primeira metade Bruno Faria defendeu uma grande penalidade mas perto do intervalo (40’) não conseguiu evitar o primeiro tento do Vianense apontado por Dylan, que bisou.

Já no segundo tempo Betinho colocou justiça no marcador. O avançado do Macedo apontou o 1-1 aos 55’.

O segundo golo da equipa minhota, apontado aos 75’, causou protestos pois para os macedenses a bola não chagou a passar a linha de golo. Na marcação de um livre directo a bola toca o solo depois de do remate à barra de Dylan, situação validada pelo árbitro que considerou que o esférico ultrapassou a linha de golo.