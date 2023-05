Macedo de Cavaleiros abre finalmente portas à nova estação rodoviária

A estrutura vem substituir o espaço provisório que existia, onde os passageiros esperavam os autocarros, quer fizesse sol, quer estivesse a chover. A obra, “muito ambicionada”, segundo o presidente da câmara, vem substituir um espaço “muito exíguo”, que, “não permitindo um ordenamento capaz do trânsito, não proporcionava nem condições de segurança nem de conforto aos utentes”. Segundo explicou Benjamim Rodrigues, a obra custou 1,1 milhões de euros, dos quais 773 mil foram comparticipados ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), sendo que durou cerca de um ano e meio, mas teve algumas paragens, nomeadamente por causa da pandemia. A localização do terminal chegou a ser ponderada para outros locais da cidade. Benjamim Rodrigues explica que o local escolhido, numa das entradas da cidade, “foi a melhor opção”. “Em linha recta, estamos no centro rapidamente. Temos aqui uma intermodularidade interessante, que permite o acesso ao parque educativo, sendo que todas as escolas se concentram aqui a 50 metros, e, depois, também as principais zonas de lazer estão aqui nas imediações”, explicou o autarca, que diz que se optou pela “melhor localização”. “Tínhamos aqui já algumas estruturas camararias e adquirimos novas parcelas, a privados, transformando esta zona, um pouco degrada, mais aprazível. Adquirimos também uma parcela aqui ao lado para a urbanizar e para alargar esta via de acesso”, rematou ainda Benjamim Rodrigues. Este terminal tem estacionamento para autocarros, sala de espera, bilheteira, bar e casas de banho, bem como um parque infantil. Deverá abrir ainda esta semana, localizando-se relativamente perto da estação provisória. Na inauguração, na segunda-feira, esteve o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, que explicou que “o Governo considera que esta obra tem muito futuro pela frente” e que avançou medidas previstas para a implementação da mobilidade verde em todo o país, e com as condições agora existentes em Macedo de Cavaleiros, espera que essa realidade chegue também a este território. “Vamos ter que saber valorizar os transportes colectivos e vamos querer que ele seja cada vez mais verde. Temos linhas de financiamento para reforçar a oferta de transporte colectivo no território, através do programa Protransp. Estamos a desenvolver um instrumento que se chama bilhete.pt, que tem como objectivo qualquer passageiro, através de um único site, comprar e ter acesso a toda a bilhética nacional. E outro aspecto é que temos um conjunto de linhas de financiamento para promover a compra de autocarros sem emissões para as várias operadoras de transporte”, explicou o governante. A obra foi inaugurada no primeiro dia deste mês de Maio.