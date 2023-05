Macedo de Cavaleiros recebe Baja TT Norte de Portugal

A segunda edição da Baja TT Norte de Portugal, a terceira etapa do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno, vai passar por Macedo de Cavaleiros no dia 7 de Maio.

A prova está marcada para os dias 5, 6 e 7 de Maio. No dia 5, será realizada a partida simbólica em Valpaços, onde estará instalado o centro nevrálgico da competição, dando oportunidade ao público de ver máquinas e pilotos.

A prova terá dois sectores selectivos, com passagem por Macedo de Cavaleiros, no dia 7, às 10h15, e a Pista de Autocross em Murça. “Para nós é um evento importante, pois Macedo tem muitos adeptos desta modalidade. Já há muitos anos que não tínhamos uma prova desta natureza. O Esperamos que corra tudo bem e que seja um grande espectáculo”, disse Rui Vilarinho.

O vereador do desporto do Município de Macedo de Cavaleiros destaca ainda o impacto da prova na economia local. “Há um fluxo grande de pessoas. São pessoas que vêm para Macedo que almoçam, que dormem e que movimentam a economia do concelho”.

A prova é organizada pelo CAMI Motorsport, em parceria com os Municípios de Valpaços, Macedo de Cavaleiros e Murça, conta para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Foto de Cami Motorsport